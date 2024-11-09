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Samsunspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti

Samsunspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor, kamp yaptığı tesislerden ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıktı. İki takım yarın saat 16:00'da sahaya çıkacak.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lider Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi şehirden ayrılarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak. Samsun Temsilcisi, sabah yaptığı taktik antrenmanın ardından bugün kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nden kulüp personeliyle vedalaşarak ayrıldı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki kafile tesislerden takım otobüsü ile Çarşamba Havalimanı'na oradan da uçakla maçın oynanacağı İstanbul'a doğru hareket etti.

Müsabaka öncesinde 10 maçta 28 puan toplayan Galatasaray liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın takipçisi Samsunspor ise 11 maçta topladığı 25 puan ile zirve takibini sürdürüyor. İki takım yarın saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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