Samsunspor, Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır. Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize" denildi. - SAMSUN