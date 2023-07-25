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Samsunspor, Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına transfer etti

Spor Haberleri

Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 1 yıllık geçici transfer konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır. Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Taylan Antalyalı Galatasaray Samsunspor Spor Haberler

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