Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor forvet oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor forvet oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, transferlerini kampa yetiştirmek için hız kesmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezonki 8. transferini Gaetan Laura'yı renklerine bağlayarak yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura'nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak'ı da transfer ettiğini açıklamıştı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title