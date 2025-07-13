Samsunspor Futbolcuları Çocuklarla Sahilde Futbol Oynadı

Samsunspor Futbolcuları Çocuklarla Sahilde Futbol Oynadı
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Samsunspor'lu futbolcular, Atakum ilçesinde çocuklarla bir araya gelerek sahilde futbol oynadı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte futbolcular, çocuklarla keyifli anlar geçirdi.

SAMSUNSPORLU futbolcular, Atakum ilçesi sahilinde kaldırım kenarında çocuklarla futbol oynadı. Futbolcularla birlikte eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Samsunspor'un futbolcuları Logi Tomasson, Arbnor Muja, Rick Van Drongelen ve Carlo Holse, Samsun'un Atakum ilçesindeki Ömürevleri Sahili'nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı. Bir süre top oynayıp sohbet eden futbolcular, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Renkli görüntülere sahne olan ortamda futbolcular, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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