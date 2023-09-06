Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait'i transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son ülkesinde Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Flavien Tait ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor