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Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, milli takımlarda olan oyuncuların katılımı olmadan yapıldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

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