Samsunspor, Süper Lig'in ikinci maçı olan Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanlarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştiren futbolcular, yarın izinli olacak ve 16 Ağustos'ta tekrar çalışmalara başlayacaklar.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in ilk maçında Sivasspor deplasmanından 1 puan ile dönen Samsunspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Kente dönen futbolcular, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ayağının tozuyla ilk antrenmanları Nuri Asan Tesisleri'nde yaptılar.

Sivasspor maçında ilk 11'da oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise antrenmanın tamamında yer aldı. Bugün yaptığı çalışmanın ardından yarını izinli olarak geçirecek kırmızı-beyazlılar, 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tekrardan Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacak.

Samsunspor ile Fenerbahçe, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacaklar. - SAMSUN