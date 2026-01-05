Haberler

Samsunspor, Süper Kupa yarı finali için Adana'ya gitti

Samsunspor, Süper Kupa yarı finali için Adana'ya gitti
Güncelleme:
Samsunspor, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya uçtu. Takım, son hazırlıklarını Samsun'da tamamladı.

Samsunspor, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için havayoluyla Adana'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya hareket etti. Takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Samsun'da tamamladı.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

