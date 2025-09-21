Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 3-2'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 87 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Makoumbou), Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly (Dk. 70 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 66 Moundilmadji)
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Atakan Çankaya, Anıl Yiğit (Dk. 89 Nikoloz), Esgaio, Balkovec, Tresor Doh (Dk. 57 Larsson), Johnson, Berkay Özcan (Dk. 68 Barış Jakob), Gray (Dk. 68 Fofana), Serginho (Dk. 89 Pedro), Tiago Çukur
GOLLER: Dk. 52 Anıl Yiğit (Kendi kalesine), Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+3 Musaba ( Samsunspor ) - Dk. 32 Satka (Kendi kalesine), Dk. 81 Fofana (Misirli.com.tr Fatih Karagümrük )
SARI KARTLAR: Yunus Emre Çift, Musaba ( Samsunspor ) - Tiago Çukur, Esgaio ( Fatih Karagümrük )
12'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Holse'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
32'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Berkay Özcan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasın içinde Satka kafayla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
36'ncı dakikada Holse'nin ara pasıyla buluşan Coulibaly, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
38'inci dakikada Musaba'nın pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
41'inci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona erdi.
50'nci dakikada Berkay Özcan'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden yandan auta çıktı.
52'inci dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Holse, topu ceza sahasına gönderdi. Anıl Yiğit ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
54'üncü dakikada Musaba'nın yaptığı ortada Holse'nin topuk pasıyla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
59'uncu dakikada Ntcham'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Holse'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
64'üncü dakikada Serginho'nun ortasında topa iyi yükselen Tiago Çukur'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
73'üncü dakikada Samsunspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tomasson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
81'inci dakikada Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Fofana'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+3'üncü dakikada Tomasson'un ceza sahasına yerden gönderdiği topta Musaba'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
Karşılaşma Samsunspor'un 3-2'llik galibiyetiyle sonuçlandı.