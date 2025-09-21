Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 ile Geçti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 5 golle sonuçlanan karşılaşmada Samsunspor'da Anıl Yiğit Çınar 52. dakikada kendi kalesine gol attı. Diğer goller, 54. dakikada Cherif Ndiaye ve 90+3'te Anthony Musaba'dan geldi.

Karagümrük'te ise 32. dakikada Lubo Satka kendi kalesine gol attı. Karagümrük'ün ikinci golünü ise 81. dakikada Datro Fofana attı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 11'e çıkarırken, Karagümrük 3 puanda kaldı.