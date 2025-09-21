Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 ile Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı. Karşılaşmada, Samsunspor'dan Anıl Yiğit Çınar kendi kalesine gol atarken, Cherif Ndiaye ve Anthony Musaba'nın golleriyle galibiyeti elde etti. Karagümrük'ün golleri ise Lubo Satka ve Datro Fofana'dan geldi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 5 golle sonuçlanan karşılaşmada Samsunspor'da Anıl Yiğit Çınar 52. dakikada kendi kalesine gol attı. Diğer goller, 54. dakikada Cherif Ndiaye ve 90+3'te Anthony Musaba'dan geldi.
Karagümrük'te ise 32. dakikada Lubo Satka kendi kalesine gol attı. Karagümrük'ün ikinci golünü ise 81. dakikada Datro Fofana attı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 11'e çıkarırken, Karagümrük 3 puanda kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor