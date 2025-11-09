Haberler

Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Borevkovic'ten geldi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Mendes), Celil Yüksel (Dk. 46 Eyüp Aydın), Musaba (Dk. 74 Moundilmadji), Ndiaye (Dk. 88 Yunus Emre Çift)

ikas Eyüpspor : Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko (Dk. 84 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 73 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 84 Emre Akbaba), Serdar Gürler, Ampem (Dk. 58 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Umut Bozok)

Gol: Dk. 85 Borevkovic ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye ( Samsunspor ), Dk. 29 Yalçın Kayan, Dk. 81 Emir Ortakaya, Dk. 83 Mujakic (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe son anda topu kornere gönderdi.

51. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

57. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp Aydın'ın aşırtma vuruşunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

85. dakikada Samsunspor öne geçti. Köşe atışını kullanan Emre Kılınç'ın ortasında ön direkte Ndiaye, kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Bu bölümdeki Borevkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
