Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Yenerek Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Thomas Reis, takımının performansından gurur duyduğunu ifade ederken, oyuncuların zorlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

Alman hoca, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

İlk yarı takım halinde yorgun olduklarını anlatan Reis, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık." dedi.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Reis, şunları kaydett:

"Emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek. Bugün 1 golle bile olsa galip geldik. Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstür başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
