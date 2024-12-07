Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum

Özel, kameralar önünde kulağına fısıldayan vekili azarladı

Samsunspor, Eyüpspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Eyüpspor ile Deplasmanda Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki son antrenmanı ile maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Samsunspor, İstanbul'a gitti

Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşması için Nuri Asan Tesisleri'ndeki çalışanlarla vedalaşarak yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji, Zeki Yavru ve Rick van Drongelen Eyüpspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir hafta sonra oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Samsunspor'un, Eyüpspor mücadelesine; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntham, Holse, Emre Kılınç, Dimata ve Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.