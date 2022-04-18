Samsunspor evinde galibiyete hasret kaldı

Bu sezon kendi sahasında oynadığı ilk 13 maçta bileği bükülmeyen Samsunspor, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında ise galibiyet yüzü görmedi.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'un, direkt Süper Lig'e çıkma hayalinin ardından kendi sahasında oynadığı maçları kaybetmeme serisi de sona erdi. Bu sezon ilk 13 iç saha maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Menemenspor'a 4-2 yenilerek geçen sezonun son 2 haftasıyla birlikte toplamda 16. iç saha maçında mağlubiyetle tanıştı.

Menemenspor'a kendi sahasında kaybettikten sonra bir daha evinde galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılar, ardından karşılaştığı Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti. Son olarak kendi sahasında ağırladığı ve direkt play-off rakibi olan Eyüpspor ile de 2-2 berabere kalan Karadeniz temsilcisi böylece son 3 iç saha maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak, 1 puan toplayabildi. Formsuz bir görüntü çizen Samsunspor ayrıca ligde oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 14 puan kaybetti. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte en yakın play-off rakibi Eyüpspor'un 7 puan gerisinde kaldı.

Samsunspor, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1, Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyesor ile 1-1, B. B. Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK'yı ve Adanaspor'u 1-0 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü'nü de 2-0 yenip, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde oynadığı 3 iç saha maçından da mağlubiyet almayan Samsunspor Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalıp, Kocaelispor'u 3-0 yendi ve son olarak da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Denizlispor'u 5-0 ile geçen Samsunspor daha sonraki hafta Menemenspor'a 4-2 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar ardından da Bandırmaspor'a 1-0 kaybedip, Eyüpspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligin tamamında 30 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor, 43 puanla play-off hattının 7 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ligde kalan 6 haftada ise Adanspor ile deplasmanda, Altınordu ile sahasında, Ankaragücü ve Boluspor ile deplasmanda, İstanbulspor ile sahasında karşılaşıp, Tuzlaspor deplasmanı ile sezonu bitirecek.

Kırmızı-beyazlılar 21 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor