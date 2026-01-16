Samsunspor, Elayis Tavşan'ı renklerine kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuya başarılı bir kariyer diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Açıklamada, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'a kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.