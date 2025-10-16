Samsunspor-Dinamo Kiev Maçının Biletleri Satışa Çıktı

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Samsunspor- Dinamo Kiev maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak UEFA Konferans Ligi grup maçı için bilet satış süreci başladı.

Bilet fiyatlarının 720 ile 4 bin 750 lira arasında değiştiği kaydedildi.