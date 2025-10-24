Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 Mağlup Etti
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Musaba, Mouandilmadji ve Holse'den geldi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), Mouandilmadji
Dinamo Kiev : Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), Guerrero
Goller: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji, Dk. 63 Holse ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Vivcharenko, Dk. 72 Mykhavko ( Dinamo Kiev )
59. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
63. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Zeki Yavru'nun pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahası önünden çektiği şutta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşturdu: 3-0
75. dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden auta gitti.
Samsunspor, maçı 3-0 kazandı.