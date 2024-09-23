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Samsunspor Deplasmandaki Başarısını Şaşaalı Bir Şekilde Sürdürüyor

Samsunspor Deplasmandaki Başarısını Şaşaalı Bir Şekilde Sürdürüyor
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Geçen sezon deplasmanda yalnızca 8 puan toplayan Samsunspor, bu sezon rakip olduğu 3 maçı da kazanarak 9 puana ulaştı. Özellikle yeni teknik direktör Thomas Reis’in yönetiminde gösterdiği performans dikkat çekiyor.

SAMSUN (İHA) – Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise rakiplerine konuk olduğu 3 müsabakanın tamamını kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı olması ve sezona kadrosundaki 12 futbolcuyu kaybederek başlamasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, özellikle deplasman performansıyla öne çıkıyor. Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta 1 galibiyetle sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahadaki 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak 9 puanla önceki sezonu şimdiden geride bıraktı.

Ligin en az gol yiyen takımı Samsunspor

Bu sezon takımın başına gelen Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir savunma takımı imajı veren Samsunspor, ligde 6 hafta sonunda maç başına en az gol yiyen takım (6 maçta 3 gol) oldu.

Sırasıyla konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0, Hatayspor'u 3-0 ve son olarak da Çaykur Rizespor'u da 1-0 ile geçen Kuzey ekibi, Galatasaray ile birlikte deplasmandaki tüm maçlarını kazanan takım olarak dikkat çekti.

Çarşamba günü tekrar lige hazırlanmaya başlayacak olan Samsunspor, önündeki 5 haftada sırasıyla sahasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe, dış sahada Kasımpaşa ve iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Samsunspor samsun Futbol Finans Spor

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