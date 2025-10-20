Samsunspor Deplasmanda Yenilmezliğini Sürdürüyor
Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergileyerek üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılan Karadeniz temsilcisi, dış sahada gösterdiği başarı ile takdir topluyor.
Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Samsunspor, hem Avrupa'da hem de ligde istikrarlı gidişini sürdürüyor. 9 hafta sonunda 16 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz temsilcisi, deplasmandaki başarısıyla adından söz ettiriyor.
Bu sezon dış sahada Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Samsunspor, Trabzonspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son olarak Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 16'ya yükselten kırmızı-beyazlılar, ligin iddialı takımlarından biri olmayı sürdürüyor.
Samsun ekibi, Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Pazar günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, 11. haftada ise deplasmanda Konyaspor karşısında namağlup serisini korumaya çalışacak. - SAMSUN