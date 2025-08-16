Samsunspor Deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Gol, Kocaelisporlu Jovanovic'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) ( Samsunspor )

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou ( Samsunspor )

53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kullanan Haidara'nın ortasında, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçen Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

82. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1

85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası önünde Petkovic'in serbest vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
