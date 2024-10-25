Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, deplasmanda 5'te 5 peşinde

Samsunspor, deplasmanda 5'te 5 peşinde
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de bu sene oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan Samsunspor, Kasımpaşa'yı de yenerek 5'te 5 yapmak istiyor.

Süper Lig'de bu sene oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan Samsunspor, Kasımpaşa'yı de yenerek 5'te 5 yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Samsunspor, 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Ligde oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan kırmızı-beyazlılar sırasıyla Gaziantep FK'yı 1-0, Hatayspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Adana Demirspor'u da 3-1 mağlup etti. Samsunspor, Kasımpaşa'yı da yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 5'e çıkartmak istiyor.

Yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor kafilesi, kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı. Havayolu ile İstanbul'a giden kafile, konakladığı otelde maç saatini beklemeye geçti.

Zorlu müsabakayı Çağdaş Altay, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Kasımpaşa samsun Futbol Spor

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.