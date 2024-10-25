Samsunspor, deplasmanda 5'te 5 peşinde

Süper Lig'de bu sene oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan Samsunspor, Kasımpaşa'yı de yenerek 5'te 5 yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Samsunspor, 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Ligde oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan kırmızı-beyazlılar sırasıyla Gaziantep FK'yı 1-0, Hatayspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Adana Demirspor'u da 3-1 mağlup etti. Samsunspor, Kasımpaşa'yı da yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 5'e çıkartmak istiyor.

Yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor kafilesi, kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı. Havayolu ile İstanbul'a giden kafile, konakladığı otelde maç saatini beklemeye geçti.

Zorlu müsabakayı Çağdaş Altay, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN