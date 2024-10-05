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Samsunspor, Deplasmanda 4'te 4 Yapmayı Hedefliyor

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Samsunspor, Adana Demirspor'u yenerek bu sezon deplasmandaki 4. galibiyetini almak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, önceki üç deplasman maçında gol yemeden galip geldi ve ligde şu anda 15 puana sahip.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Adana Demirspor'u da yenerek deplasmanda bu sezon 4'te 4 yapma peşinde.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 deplasman mücadelesinden de gol yemeden galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'yı 1-0, Hatayspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u da 1-0 ile geçen kırmızı-beyazlılar, ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u da yenerek deplasmanda 4'te 4 yapmak istiyor.

Ligdeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Samsun temsilcisinin ilk 7 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 15 puanı bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 11 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 6 gol gördü. Deplasmanda tüm maçlarını gol yemeden kazanan Samsunspor, Adana Demirspor'u da mağlup ederek, milli ara öncesi üst sıralardaki yerini pekiştirmek istiyor. Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada bulunuyor. Adana temsilcisi bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 iç saha karşılaşmasında da mağlubiyet ile ayrıldı.

Adana Demirspor ile Samsunspor arasında yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kırsal ve Murat Altan üstlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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