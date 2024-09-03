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Samsunspor, deplasmanda 2'de 2 yaparak iyi başladı

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Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 2 deplasman maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezon dış sahada sadece 1 galibiyet alan takım, Thomas Reis yönetimindeki yeni sezonda 2'de 2 yaparak geçen sezonu geride bıraktı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, geçen yıl 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, bu sezon Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde oynadığı 2 deplasman maçını da kazandı.

11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığından sonra göreve gelen Alman Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde kümede kalmayı başaran Samsunspor, tüm olumsuzluklara rağmen yeni sezona iyi başladı. Geçen yıl iç sahada gösterdiği başarılı performans ile lige tutunan kırmızı-beyazlılar, 19 deplasman maçında sadece Adana Demirspor karşısında galip gelebilmişti. Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde başladığı bu sezonda oynadığı 2 deplasman maçını da gol yemeden kazanarak, dışarıda 2'de 2 yaptı. 12 yıl aradan sonra deplasmanda üst üste 2 kez kazanan Samsun temsilcisi, şimdiden geçen sezonu geride bıraktı.

Lige verilen milli maç arasına 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 6 puan ile 7. sırada giren Samsunspor, bu sezon kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Hatayspor'u da 3-0 ile geçmeyi başardı.

Samsunspor, milli maç arasından sonra ligdeki ilk 5 maçını Konyaspor (E), Çaykur Rizespor (D), Göztepe (E), Adana Demirspor (D) ve erteleme müsabakasında Başakşehir (E) takımlarına karşı oynayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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