Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Deplasman Performansıyla Avrupa'nın Öncüsü

Samsunspor Deplasman Performansıyla Avrupa'nın Öncüsü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanarak, Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı. Geçen sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, bu sezon 5'te 5 yaparak dikkatleri üzerine çekti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 5 deplasman maçını da kazanarak, Avrupa'nın birçok takımını geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçtan sadece 1'ini kazanabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahada iyi bir grafik yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de konuk olduğu 5 müsabakanın tamamını kazanan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa'nın birçok önemli takımını geride bıraktı. Samsunspor'un bu sezonki deplasman performansı, İngiltere'nin Manchester City, İspanya'nın Barcelona, Fransa'nın Paris Saint-Germain, Almanya'nın Bayern Münih ve İtalya'nın Napoli takımlarının önüne geçti.

Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların deplasman karnelerine bakıldığında, İngiltere'de Liverpool 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, İspanya'da Barcelona 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, İtalya'da Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fransa'da Paris Saint-Germain 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, Almanya'da Bayern Münih 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve Belçika'da Genk 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Samsunspor ile aynı başarıyı gösteren ve deplasmanda en az 5 maçın tamamını kazanan takımlar ise Hollanda'nın PSV (5'te 5), Portekiz'in Sporting Lisbon (5'te 5) ve İskoçya'nın da Celtic ekibi (6'da 6) oldu.

Süper Lig'de 10. haftayı 22 puanla 2. sırada tamamlayan Samsunspor, bir sonraki dış saha maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Karadeniz samsun Futbol Emlak Spor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ŞOK 30 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.