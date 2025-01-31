Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Samsunspor'dan Yeni Stat Müjdesi: 24 Saat Yaşayan Bir Tesis

Samsunspor'dan Yeni Stat Müjdesi: 24 Saat Yaşayan Bir Tesis
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni bir stadyum yapma hayalini dile getirirken, bu tesisin kulübün gelir kaynaklarını arttıracağına ve şehrin katma değerine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ve kulübün gelir kaynaklarının arttırılmasını sağlayacak yeni bir stat yapılması hayalini kurduklarını söyledi.

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni statla ilgili taraftarlardan yoğun talep geldiğini dile getirdi.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor'un kaynakları ile yeni stadyum yapılması konusunda düşüncesi olduğunu ifade eden Bilen, "24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ileride kulübümüzün gelir kaynaklarının arttırılmasında ve şehrin katma değerine değer katacak bir stat yapılması hayalini kuruyoruz. Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'da şehir içinde bir yer tahsis edilirse kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. Hatta 2 yıl evvel yoğun bir biçimde bir yer araştırması da yaptık, ama o tarihte hem bize gösterilen yerlerin bu düşündüğümüz hedeften uzak olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıktı. Ama başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadığı için her platformda da dile getiriyor." dedi.

Bilen, siyasilerin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın hem taraftarların hem de camianın bu çağrısına kayıtsız kalmayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belki bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile bizim ana hedefimiz ve kulüp olma yolunda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 7 gün 24 saat yaşayan bir stada şehrin içinde, taraftarlarımızın maç günü adeta bir düğüne gider gibi maça geldikleri ve şehrin ortak noktasında, yeme, içme, eğlence, alışveriş, hatta ofisler düşünülüyor bu projenin içerisinde. Dolayısıyla hem iş dünyasının da birçok ihtiyaçlarına cevap verecek. Başkanımız, Arnavutluk'un başkentti Tiran'da bunun örneği olduğunu ve bizim de hayalimizin böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak olduğunu sıklıkla ifade ediyor. Umudumuz ve ümidimiz, inşallah bu çağrımıza ve bu arzu ve isteğimize başkanımızın bu fedakarlığına Samsun siyaseti ya da yönetenleri de kayıtsız kalmayacaktır."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
img

Doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açtılar
img

Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber!
img

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.