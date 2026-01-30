Haberler

Samsunspor, Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerini yalanladı
Samsunspor, Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgili transfer haberlerini yalanlayarak, bu futbolcularla hiçbir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

SAMSUNSPOR, sanal medyada ve internet sayfalarında transfer edileceğine dair paylaşımlar yapılan futbolculardan Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerini yalanladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Bodrumspor forması giyen Cenk Şen ile Sivasspor'da oynayan Bekir Böke ile ilgilenildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sanal medya mecralarında, kulübümüzün Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
