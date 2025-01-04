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Samsunspor'dan Trabzonspor'a Anlamlı Galibiyet

Samsunspor'dan Trabzonspor'a Anlamlı Galibiyet
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti çok anlamlı buldu ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. Reis, kulüp menfaatinin öncelikli olduğunu vurguladı ve hedeflerinin 42 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor karşısında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, Karadeniz derbisinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, anlamlı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Almış olduğumuz galibiyetten çok mutluyuz. Harika bir galibiyet aldık. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Hep birlikte kalplerini ortaya koyarak oynadılar. İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda biraz pasif defans yaptık, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. 3 puan kazandık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bu galibiyeti tüm Samsunsporlulara armağan ediyorum. Bir mesajım var; çok özel bir hafta geçirdik. Birçok şey oldu. Hepimiz insanız. Bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu kararlar bazen pozitif bazen negatif oluyor. Ne ben hoca olarak ne de başkası oyuncu olarak takımdan, armadan daha büyük değil. Çok değerli bir başkanımız var. Vizyonu çok büyük. Almış olduğum kararlarda her zaman bana destek oluyor. Sadece başkanımız değil Fuat Çapa da bana destek oluyor. Kulüp olarak o vizyonu hep birlikte olabilirsek başarabiliriz. Bir karar aldığımda kendim için değil kulüp için alıyorum. Önemli olan kulübün menfaati. Herkesten istediğim bu birlikteliği her zaman korumak. Mümkünse her oyuncuyu korumak zorundayız. Transfer yasağımız var. Oyuncularımızı affetmeliyiz" dedi.

"Kadroya alınmayan oyuncular yarın antrenmanda takıma katılacak"

Maçtan önce 4 oyuncuyu (Olivier Ntcham, Flevien Tait, Nany Dimata, Gaetan Laura) kadroya almamasıyla alakalı soruyu cevaplayan Reis, "Her şeyden önemlisi Samsunspor. Bizler de insanız. Verdiğim kararlar her zaman mükemmel diyemem. Kararlardan ders çıkartıyorum. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak istiyorum. Taraftar için en önemli maç olabilir ancak benim için en önemlisi aldığım kararlardan sonra gösterdiğimiz birlik ve beraberlikti. Kulüp için herkes savaşıyor. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından sonra bizimle antrenmana da başlayacak. İyi performans gösterdiklerinde ilk 11'i oluşturmada belirleyici olacaktır. Hedefimize odaklanmamız gerekiyor. İstediğimiz 42 puana henüz ulaşamadık. Bunları almak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Reis ayrıca, küme düşme hattından uzak tutacak 42 puan hedefine ulaştıktan sonra başka hedefler için de konuşabileceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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