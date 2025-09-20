Haberler

Samsunspor'dan TFF Tahkim Kurulu'na İtiraz: Kuzey Tribünündeki Bloke Kaldırıldı

Güncelleme:
Samsunspor, TFF Tahkim Kurulu'nun kuzey tribünü 122 ve 123. bloklarındaki taraftarların elektronik bilet blokelerinin kaldırıldığını duyurdu. Ancak güney tribünü 104. bloktaki taraftarlar için uygulanan ceza devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun kuzey tribünü 122 ve 123. bloklardaki taraftarlara konulan blokenin kaldırıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un TFF Tahkim Kuruluna bazı tribünlerdeki blokenin kaldırılmasına yönelik itirazda bulunduğu belirtildi.

İtiraz sonucunda kuzey tribünü 122 ve 123. bloklardaki taraftarlara uygulanan elektronik bilet blokesinin kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Güney tribünü 104. bloktaki taraftarlar için uygulanan ceza ise devam etmektedir. Bu nedenle yalnızca güney tribünü 104. blokta yer alan taraftarlarımız bir sonraki iç saha müsabakamız olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasına giriş yapamayacaklardır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
