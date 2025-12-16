Haberler

Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması

Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Tanguy Coulibaly'nin sakatlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulüp, Coulibaly'nin tedavi sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini ve mevcut sakatlığı için öngörülen iyileşme süresinin 8-10 hafta olduğunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, uzun bir süredir takımda yer alamayan Tanguy Coulibaly'nin tekrar sakatlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'den transfer edilen Fildişi Sahili asıllı Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim'de oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanmış ve o tarihten itibaren ligde 7, Avrupa'da ise 10 karşılaşmada forma giyememişti. Coulibaly'nin sahalara dönüşü için Galatasaray maçı işaret edilirken, oyuncunun bu karşılaşma ve sonrasındaki 2 maçta kadroya alınmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kırmızı-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından spekülasyonlara yönelik açıklama yayımladı.

Samsunspor Kulübü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tanguy Coulibaly'nin sakatlığıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı tarih itibarıyla 8–10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan 25 yaşındaki Tanguy Coulibaly, gol ve asist katkısı sağlayamazken,söz konusu müsabakalarda 3 sarı kart gördü. - SAMSUN

