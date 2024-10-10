Samsunspor'dan Karakterli Mücadele Vurgusu: Fenerbahçe Maçı Şölen Olacak

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, sahada karakterli mücadele vererek sezona damga vuracak bir Samsunpor olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk 8 haftalık bölümünde tarihlerinin en iyi sezon başlangıcı yaptıklarına dikkati çekti.

Samsunspor'un oynadığı futbol ve topladığı 18 puanla futbol kamuoyunun takdirini kazandığını vurgulayan Bilen, " Samsunspor, puan cetvelindeki sıralamasıyla şanlı mazisine geri dönme sinyalini ortaya koymuştur. Böyle bir Samsunspor izlettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Biliyoruz ki geldiğimiz nokta, sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor, bunun bilincindeyiz. Asla gevşemeye ve şımarmaya tahammülümüz yok. Çünkü oynanmamış 30 maç daha var." dedi.

Sezonun ikinci yarısının her zaman çok daha zor geçtiğine işaret eden Bilen, "Ara transfer döneminde birçok takım kadrolarını güçlendiriyor, eksiklerini tamamlıyor. Bu nedenle hocamızın da her defasında belirttiği gibi, alabildiğimiz kadar çok puanı almak için mücadele edeceğiz, sonra sıralamadaki yerimize bakacağız ama birinci felsefemiz iyi mücadele eden, camiasına izlettiği futbolla beğeni sunan, futbolu çirkinleştirmeden, sahada verdiği karakterli mücadeleyle, duruşuyla sezona damga vuracak bir Samsunspor olmak." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçı tam bir futbol şölenine dönüşecek"

Centilmenlikten, mücadele ruhundan, topu oyunda tutma ve futbolu güzelleştirme yönündeki çalışmalarından kesinlikle taviz vermeyeceklerinin altını çizen Bilen, Fenerbahçe maçına da bu inançla çıkacaklarını aktardı.

Samsunspor'un Fenerbahçe ile gerek iç gerekse dış sahada oynadığı maçların zevkli ve rekabetçi geçtiğini dile getiren Bilen, "İki takım arasında geçmişten bugüne hep zevkli, rekabetçi ve hafızalarda çok izleri olan maçlar oynanmıştır. 20 Ekim'de oynayacağımız Fenerbahçe maçı, tam bir futbol şölenine dönüşecek. Fenerbahçe maçında göreceksiniz, sahada olanca gücüyle mücadele eden, Atatürklü armayı terinin son damlasına kadar temsil edecek karakterli oyuncu grubuyla kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanmanın sadece bir maç kazanmak olmadığını biliyoruz. Maçı kazanmamız halinde Samsunspor'u Türk futbolunun gündemine taşıyacağız. Belki o haftanın, belki ligin ilk yarısının, belki de sezonun en çok konuşulacak maçlarından biri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"2025 Temmuz ayına kadar transfer yasağımız var"

Bilen, FIFA'nın Samsunspor'a koyduğu iki dönem transfer yasağının 2024-2025 sezonu boyunca devam edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu sezon için transfer yasağımız var. Ara transfer döneminde de transfer yapmak gibi bir pozisyonumuz yok. Bizim tahtamız bu sezon bittiği zaman, 2025-2026 sezonu için açılacak. Yani 2025 Temmuz ayına kadar transfer yasağımız var. Ocak veya şubat ayında transfer konusunda herhangi bir oyuncuyla görüşmemiz söz konusu olamaz ancak şubat ayında transfer sezonu kapandıktan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak adına takımlarında sözleşmesi biten oyuncuları scout ekibimiz takip edecektir. Yani temmuz ayında yapacağımız transfer çalışmasına önceden hazırlık yapacağız. Bu tüm Avrupa'da böyledir. Transfere 3-5 günde karar veremezsiniz. Yani transfer hazırlıklarına şubat ayı sonunda başlarsınız, mayıs ayına kadar sürer. Mayısta sezon bittiği zaman şartlar uyuyorsa haziran-temmuz ayı gelince, transfer sezonu açılınca kamplara yetiştirmek için oyuncular ile anlaşmaya başlarsınız."

Kaleci Okan Kocuk'un son haftalarda gösterdiği performansla milli takıma göz kırptığını belirten Bilen, şunları kaydetti:

"Milli takım sorumlularımız, kalecimiz Okan Kocuk'u özellikle Karadağ maçının kamp kadrosuna almak için kulübümüzü aradı ancak Okan Kocuk, Adana Demirspor maçında ısınmaya çıktığı zaman sakatlandı. Fedakarlık yaparak doktorumuzun müdahalesiyle maçı tamamladı. Hala tedavisi devam ediyor. İnşallah Fenerbahçe maçına yetişecek. Milli takım teknik sorumluları zaten Okan için aradı ama sağlık ekibinin raporunu görünce olmadı. Aynı şekilde Kamerunlu oyuncumuz Olivier Ncham da milli davet aldı ancak sağlık ekibimiz, 'Milli takıma giderse iyileşme süreci uzar' raporu verdi. Ntcham'da 'Benim için Fenerbahçe maçı son derece önemli. Ben o maçta mutlaka oynamak istiyorum, takımıma katkı vermek, böyle bir maçı yaşamak istiyorum' dedi ve ülkesinin milli takımının hocasıyla görüşüp affını istedi. Her iki oyuncumuzun da tedavi süreçleri devam ediyor."