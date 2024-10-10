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Samsunspor'dan Idareci Veysel Bilen'den Açıklamalar

Samsunspor'dan Idareci Veysel Bilen'den Açıklamalar
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın hedefleri ve transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilen, bu sezon için transfer yasağı olduklarını belirtti ve takımın disiplini elden bırakmayacağını vurguladı.

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sezona damga vuracak bir Samsunspor hedefimiz var. Samsunspor'un ana hedefinin mücadele eden, izlettiği futbol ile beğeni toplayan bir takım olarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Samsunpor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8 maçta alınan 6 galibiyet hakkında konuşan Veysel Bilen, gelen başarılardan dolayı disiplini elden bırakmayacaklarını belirterek, "Biliyoruz ki bu geldiğimiz nokta bizim açımızdan sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bunun bilincindeyiz. Asla gevşeme ve şımarmaya tahammülümüz yok" diye konuştu.

'DAHA 30 MAÇIMIZ VAR VE BU KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKACAK'

Süper Lig'de geri kalan maçlarda da bu şekilde devam etmek istediklerini söyleyen Bilen, "Geride oynanmamış 30 tane maç var. Bu köprünün altından çok sular akacak. Sezonun ikinci yarısı çok daha zor geçiyor. Ara transfer döneminde birçok takım kadrolarını güçlendiriyor. Bu nedenle hocamızın da dediği gibi alabildiğimiz kadar puan alarak mücadeleye devam edeceğiz. Sonra sıralamadaki yerimize bakacağız. Bu konuda da göreceksiniz ki yıl sonuna kadar aynı tempo ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM BU SEZON İÇİN NET BİR ŞEKİLDE TRANSFER YASAĞIMIZ VAR'

Medyada paylaşılan 'Samsunspor, Şubat ayında transfer yapacak' ifadelerini yalanlayan Veysel Bilen, "Başkanımızın demeçlerini ya manşet atarak, ya da konuşmanın içerisinden cımbızla kelimeler çekerek farklı bir gündem yaratılmak isteniyor. Bizim bu sezon için net bir şekilde transfer yasağımız var. Ara transfer döneminde de transfer yapmak gibi bir pozisyonumuz yok. Bizim transfer tahtamız bu sezon bittikten sonra, 2025-2026 sezonu için açılacak. Ama Şubat ayında transfer yapacağız diye manşetler çıkıyor. Bütün Avrupa kulüplerinde, tüm kulüplerde ara transfer dönemi biter ve sonrasında yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başlarsınız. Başkanımızın da net açıklaması budur. Biz Şubat ayını tamamladıktan sonra scout ve teknik ekibimizle çalışıyoruz. Scout ekibi 12 ay boyunca maçlarda oyuncuları izliyorlar. Başkanımız kısaca 'biz hazırlıklarımıza Şubat ayından itibaren başlıyoruz' diyor transfer yapmaya Şubat'ta başlıyoruz demiyor" şeklinde konuştu.

'MİLLİ TAKIM OKAN KOCUK İÇİN ARAMA YAPTI ANCAK SAĞLIK RAPORUNDAN SONRA KADROYA ALINMADI'

Okan Kocuk ve Olivier Ntcham'ın milli takım söylentileri hakkında konuşan Bilen, "Bizlere 'siz ayakta mı uyuyorsunuz? Okan milli takıma çağrılması gereken formda' gibi şeyler söylüyorlar. Okan, Adana Demirspor deplasmanında ısınma sırasında sakatlandı. Ancak kendisi fedakarlık yaparak doktorumuzun müdahalesiyle maçı tamamladı. Milli takım zaten Okan için arama yaptı. Ama sağlık raporunu görünce kadroya alınmadı. Diğer taraftan Ntcham, milli takımı reddetti diyorlar. Ntcham'ın durumuda aynı Okan'a benziyor. Ntcham çok yoğun tempoda maçlar oynadığı için hafif bir sakatlığı oluştu. Şu an tedavi olur ve sağlık ekibi Ntcham'ın milli takıma giderse iyileşme süreci uzayacak raporu verdi. Ntcham'da 'Benim için Fenerbahçe maçı son derece önemli ve o maçta oynamak istiyorum' dediği için kendi ülkesinin milli takımı ile görüşüp affını istemiş. Şu an Samsun'da tedavisini yapıyor. Salı günüyle birlikte takımla çalışmalara başlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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