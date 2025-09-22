Samsunspor'dan Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi

SAMSUNSPOR sponsorluğunda, dünyada ilk kez özel çocukların katılımıyla yapılan "Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi" programı düzenledi. Programda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Samsunspor sadece sahada mücadele eden bir futbol takımı değildir; bu şehirde doğmuş, büyümüş, kök salmış bir çınardır. Topluma değer katmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmak, dezavantajlı gençlerimize destek vermek bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Samsunspor'un sponsorluğunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelsiz Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocukların katılımıyla dünyada ilk kez 'Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi' gerçekleştirildi. Bedensel, zihinsel ve duygusal engelli bireyler havuz başı defilesinde bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Programa Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve kulüp yetkileri, futbolculardan Zeki Yavru, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Çift ve davetliler katılım sağladı. Defile esnasında Samsunsporlu futbolcular, engelli bireylere eşlik etti. Sevgi, cesaret ve birliğin olduğu yerde her türlü engelin aşılabileceğini belirten Veysel Bilen, "Sevgili kardeşlerim, sizlerin azmi, kararlılığı ve ışığı bizlere şunu gösteriyor: Asıl engel, zihinlerdedir. Cesaret varsa, sevgi varsa, birlik varsa hiçbir engel aşılamaz değildir. Sizler bize bunu öğretiyor, bizlere güç veriyorsunuz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, değerli gönüllülere, Samsunspor camiasına ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ONLARIN YÜREKLERİNDEKİ CESARET BİZLERE İLHAM VERİYOR'

Dezavantajlı bireylere destek olmanın en büyük görevlerinden biri olduğunu söyleyen Bilen, "Bugün burada yalnızca bir defile için değil, engelleri aşan cesaretleriyle hepimize örnek olan özel bireylerimizin ışığını görmek için bir aradayız. 'Engeller erir, cesaret parlar' diyerek çıktığımız bu yolda, onların yüreklerindeki cesaret bizlere ilham veriyor. Samsunspor sadece sahada mücadele eden bir futbol takımı değildir; bu şehirde doğmuş, büyümüş, kök salmış bir çınardır. Topluma değer katmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmak, dezavantajlı gençlerimize destek vermek bizim en büyük görevimizdir. Bugün de bu görevimizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki Samsunspor'un arması sadece sahada değil, hayatın her alanında umut, cesaret ve dayanışmanın sembolüdür. Hepinizi bu duygularla en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.