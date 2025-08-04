Samsunspor'dan Deplasman Taraftarlarına Ücretsiz Üyelik İmkanları
Samsunspor, taraftarların deplasman maçlarında ev sahibi kulüplerin biletleme sistemine ücretsiz olarak üye olabileceklerini duyurdu. Bu düzenleme ile taraftarların bilet alım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarların deplasman müsabakalarında, ev sahibi kulübün çalıştığı biletleme sistemine ücretsiz olarak üyelik yapılabileceğini açıkladı
Samsunspor, taraftarın mağduriyet yaşamaması için alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Kırmızı-beyazlılardan konu hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgili kurumlar ve biletleme firmalarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, deplasman karşılaşmalarında taraftarlarımızın bilet alım süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; Deplasman müsabakalarında, ev sahibi kulübün çalıştığı biletleme sistemine ücretsiz olarak üyelik yapılabilecektir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Taraftarlarımızdan herhangi bir vize veya üyelik bedeli talep edilmeyecektir. Passolig kartı bulunan taraftarlarımız, kartlarının vize süresi dolmuş olsa dahi üyeliklerini ücretsiz güncelleyerek bilet satın alabileceklerdir. Söz konusu düzenleme; taraftarlarımızın mağduriyet yaşamadan, hiçbir ek ücret ödemeksizin deplasman tribünlerinden takımlarını destekleyebilmelerini amaçlamaktadır." - SAMSUN