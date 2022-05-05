Samsunspor'dan Boluspor maçına yapılan hakem atamasına tepki - Haberler

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Samsunspor'dan Boluspor maçına yapılan hakem atamasına tepki

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor'dan Boluspor maçına yapılan hakem atamasına tepki

Yılport Samsunspor'dan Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beypiliç Boluspor maçına yapılan hakem atanmasına tepki gösterildi.

Yılport Samsunspor'dan Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beypiliç Boluspor maçına yapılan hakem atanmasına tepki gösterildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor maçına atanan hakem Abdulkadir Bitigen'in Samsunspor'un geçmiş yıllarda yönettiği maçlarda hatalı kararlar verdiği öne sürüldü.

Beypiliç Boluspor maçına yapılan hakem atamasının izah edilebilir yanı bulunmadığı savunulan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Önemli bir süreçte yapılan bu atama, geçen hafta yaşadığımız hakem hatasının ardından söz ettiğimiz endişelerimizi tekrar önümüze getirmektedir. 2020-2021 sezonunda play-off'taki ilk mücadelemizde karşılaştığımız Altınordu maçımıza Abdulkadir Bitigen atanmış ve kamuoyu tarafından da kanaat getirilmiş hatalı kararlara imza atmıştı. Ayrıca 2017-2018 sezonunun son haftalarında oynanan Samsunspor-Boluspor müsabakasını yöneten Abdulkadir Bitigen, bariz iki penaltısını vermeyerek takımımızın bir alt lige düşmesine sebep olmuştu."

Boluspor ile oynanacak kritik karşılaşmada hakem olarak Bitigen'in görevlendirilmesi nedeniyle endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, "İki takım için de adil bir yönetim beklentimizi yineliyoruz. Süreci tüm kamuoyuyla birlikte izleyip takip edeceğiz." ifadesine yer verildi.

AA / İlyas Gün - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

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