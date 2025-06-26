Samsunspor'dan Avrupa Kupalarına Yönelik Hedefler

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Samsunspor başkan vekili Veysel Bilen, takımın Avrupa kupalarına düzenli katılan ve Süper Lig’in ilk beşinde kalıcı bir yapı oluşturmasını hedeflediklerini açıkladı. Bilen, tenis sezonunda ulaşılan başarıda sponsorların katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni dönemde Avrupa kupalarına düzenli katılan ve ligin ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde iş insanları ile bir araya gelen Bilen, 2024-2025 sezonunda elde edilen tarihi başarının arkasında sponsorların ve iş ortaklarının katkısının büyük rol oynadığını vurguladı.

Transfer yasağıyla sezona başlayan ve "paraşütsüz düşer" yorumları yapılan takımın Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Bilen, "Türk futbolu adına örnek alınacak bir başarı öyküsü yazdık. Bundan sonra hedefimiz Avrupa kupalarına düzenli katılan, büyük takımlara karşı her zaman direnç gösteren, Süper Lig'in ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak." dedi.

Samsunspor'un yönetim kadrosunun büyük uyum içinde çalıştığına işaret eden Bilen, "Başarı yolculuğunda yalnız olmadığımızı biliyoruz. Sizler gibi kıymetli sponsorlarımız, loca sahiplerimiz ve çözüm ortaklarımızla kol kola yürümekten büyük gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Temennimiz, gelecek yıl daha fazla gönül dostumuzla bir araya gelmek. Yeni sezonda da aynı inanç, kararlılık ve birliktelikle yol yürümeyi diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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