Samsunspor'dan Avrupa Hedefi: Her Yıl Orada Olacağız

Samsunspor'dan Avrupa Hedefi: Her Yıl Orada Olacağız
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında sürekli yer alma hedeflerini açıkladı. Altyapı oyuncularının gelecekteki başarılar için önemli olduğunu vurguladı.

- Veysel Bilen: "Her yıl Avrupa'da yer alacağız"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen:

"Altyapı oyuncuları Samsunspor'un geleceğini şekillendirecek"

Samsunspor çıtayı yükseltti: Hedef şampiyonluk ve Avrupa başarısı

SAMSUN - Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, hedef büyüttü. Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni dönemdeki hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında sürekli yer almak olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki dönemlik transfer yasağı ve dar bütçeye rağmen büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Bilen, "Sezona başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ama sonrasında inanç, sabır ve kenetlenmeyle Avrupa hedefi koyduk. Şimdi yeni hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak ve her yıl Avrupa'da ülkemizi temsil etmek" dedi.

"Altyapı oyuncuları Samsunspor'un geleceğini şekillendirecek"

Samsunspor'un genç yeteneklere verdiği önemi de vurgulayan Bilen, "Gelecekte A takımın temelini Mustafa Erkanat Akademisi'nden çıkan oyuncular oluşturacak. Avrupa standartlarında bir altyapı tesisimiz var. Fransa'nın Toulouse kulübü ile iş birliğimiz sürüyor. Bu yıl 5-6 oyuncumuz Fransa'ya gönderilecek" diye konuştu.

"Başarıyı sürdürülebilir kılmak istiyoruz"

Veysel Bilen son olarak, "Bu başarı bir son değil, bir başlangıç. Başkanımızın liderliğinde Samsunspor'u sürdürülebilir başarıya taşıyacağız. 'Biz bize yeteriz' diyerek başladığımız yolda daha büyük başarılara hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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