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Samsunspor'dan Avrupa Hedefi

Samsunspor'dan Avrupa Hedefi
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Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa'ya doğru yola çıkacağını duyurdu. Yıldırım, Kayserispor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti.

Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "İkinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." dedi.

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2-1 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının haftanın en önemli maçı olduğunu söyledi.

Futbolcularından karşılaşma öncesi 3 puanı istediğini aktaran Yıldırım, Samsunspor'un lige renk katan bir takım olduğunu belirterek "Gerçek takım gibi oynuyoruz artık. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

Ligde gelecek hafa Kayserispor ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ondan da 3 puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor ile puan farkını 3 çıkardık. Onlar haftaya bay geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanlar alırsak yani ilk yarıyı belki 3 puan belki 6 puan farkla bitirirsek diyorum ikinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
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