Samsunsporlu futbolcular, 23 Nisan şenliğinde köy çocukları ile buluştu

Samsunspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahyalı İlkokulunda şenlik düzenledi. Futbolcular, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Samsunspor Kulübü, Tekkeköy ilçesinde kırsalda bulunan Kahyalı İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şenlik düzenledi.

Kahyalı İlkokulu bahçesinde yapılan etkinliğe Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım ile oyuncular Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan ile altyapıdan futbolcular, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan, minik öğrencilerle futbol oynadı. Şişme kaydırakta öğrencilere yardımcı olan futbolcular, onlarla eğlendi.

Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, bu tarz etkinliklerin çocukların hayat boyunca unutmayacağı bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Çocuklarla birlikte kendilerinin de eğlendiğini dile getiren Yıldırım, "Futbolun topluma etkisi çok büyük. İnsanlara bu anlamda dokunmak gerek. Onlara mutluluk ve eğlence getirmek gerekiyor. Bu anlamda futbolun sporun da üzerinde bir etkisinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Sağ kanat oyuncusu Elayis Tavsan ise annesinin Türk olduğuna işaret ederek, "Ben yarı Türk'üm, annem Türk. Türk kökenli bir oyuncu olarak ilk kez 23 Nisan etkinliğine katıldım. Çocuklarla beraber olmak onlarla vakit geçirmek çok keyifli." ifadesini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncusu Van Drongelen de çocuklarla birlikte eğlenmenin güzelliğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Kanarya'yı eledi! Maç biter bitmez gözünü yine Fenerbahçe'ye dikti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Türkiye'nin köklü şirketi icradan satılığa çıktı! İşte istenen ücret