Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında kondisyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı spor salonunda devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor Samsunspor Kayseri Erciyes Spor Haberler

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