Samsunspor'da kadro enflasyonu

SÜPER Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon için çalışmalara başladı. Çözülmesi gereken ilk problem kadroda düşünülmeyen futbolcuların devam eden sözleşmeleri. Samsunspor'un halen 43 futbolcuyla sözleşmesi bulunuyor.

Samsunspor, 2023-2024 sezonu için kolları sıvadı. Başkan Yüksel Yıldırım, üç yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile İcra Kurulu Üyeleri Veysel Bilen, Soner Soykan ve Suat Çakır, İstanbul'da iki gün süren toplantılar yaparak yeni sezonu planladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 2023-2024 sezonu kadrosuyla ilgili görüşlerini alan Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, gönderilecek futbolcularla ilgili son kararı verecek.