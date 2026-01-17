Haberler

Samsunspor'da Holse şoku, Eksik oyuncu sayısı 8'e çıktı

Samsunspor'un sindirim sistemi enfeksiyonu yaşayan futbolcusu Carlo Holse, Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı-beyazlı takımda eksik futbolcuların sayısı artarken, Holse'ye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Samsunspor'da sindirim sistemi enfeksiyonu yaşayan Carlo Holse de Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkartıldı.

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen Samsunspor'da eksik futbolcuların sayısı can sıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte eksik futbolcuların yanına son olarak Carlo Holse eklendi. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan sağlık bilgilendirmesinde, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) nedeniyle yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gençlerbirliği karşılaşması kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor'da kadrodan çıkartılan Holse'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ile kırmızı kart cezalısı Antoine Makoumbou ve Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Senegalli forvet Cherif Ndiaye Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. - SAMSUN

