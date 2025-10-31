Samsunspor'da Eğlenceli 'Örümcek Şakası'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolculara yapılan "örümcek şakası" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis ile futbolculara, kulüp çalışanı tarafından yapılan "örümcek şakasının" görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kulübün paylaşımdaki videoda, çalışanın elindeki kutuyu açan Reis ve futbolcuların oyuncak örümcekle karşılaşınca korkuyla geri çekildiği, bazılarınsa kahkahayla tepki verdiği görüldü.