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Samsunspor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Samsunspor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Samsunspor, sezon başında takımın başına gelen Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligin ilk 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan toplayarak zirveden uzaklaşmıştı.

Kırmızı-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bektaş'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bektaş yönetiminde Samsunspor ligin açılış maçında Altay'ı 2-0 yenerek tek galibiyetini alırken, Manisa FK'ya kendi sahasında yenilip, Eyüpspor, Erzurum FK ve Çaykur Rizespor ile de berabere kalmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayram Bektaş Samsunspor Spor Haberler

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