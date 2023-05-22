Samsunspor'da 32 farklı oyuncu forma giydi

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'i 78 puanla lider tamamladı. Sezon boyunca 32 farklı oyuncuya forma şansı verildi. Jakup Szumski en çok süre alan oyuncu olurken, Douglas Tanque en fazla gol atan oyuncu oldu.