Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışmaları yaptı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, daha sonra top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlığı geçen Ercan Kara idmanda yer alırken Celil Yüksel, takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.