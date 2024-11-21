Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını sürdürüyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, futbolcuların ısınma hareketleri ve çift kale maçla sürdürüldü.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 1 saat 25 dakika gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve çift kale maç yaptı.
Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.