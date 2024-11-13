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Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşti ve milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı. Takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 4 gün izin yapacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma koşusu ile başladı. Sürat çalışmasının ardından dar alan oyunu ile sona eren idmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

Karadeniz temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle futbolculara yapılan idmanın ardından 4 gün izin verdi.

Samsunspor, iznin ardından Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü tekrar başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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