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Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi kurban kesti

Samsunspor, Süper Lig'de son sırada bulunmasının ardından Çaykur Rizespor maçı öncesi kurban kesti. Takımın birlik ve beraberlik içinde yapılan kurban kesimi sonrası maç hazırlıklarına devam ettiği açıklandı.