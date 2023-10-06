Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi kurban kesti
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Samsunspor, Süper Lig'de son sırada bulunmasının ardından Çaykur Rizespor maçı öncesi kurban kesti. Takımın birlik ve beraberlik içinde yapılan kurban kesimi sonrası maç hazırlıklarına devam ettiği açıklandı.
SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kurban kesti.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayabilen Samsunspor, son sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar bugün yapılacak antrenman öncesinde kurban kesti.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızın Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi bugün Nuri Asan Tesisleri'nde icra kurulumuz, teknik ekip, dernek yönetim kurulu üyesi Zafer Erdoğan ve futbolcularımızın katılımıyla dualar eşliğinde kurban kesildi. Birlik beraberlik içerisinde yapılan kurban kesimi sonrası takımımız Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü."
Karadeniz temsilcisi 2017 yılında 1. Lig'de mücadele ederken de kötü gidişatın önüne geçmek için Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları öncesinde kurban kesmişti. - SAMSUN