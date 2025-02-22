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Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 Mağlup Oldu

Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 Mağlup Oldu
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor'a kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın detaylarının sonucunu etkilediğini belirtti ve bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

0'dan 3-2 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Birbirinden farklı iki yarı izledik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Kar yağışına rağmen iyi oynadık. İkinci yarı rakip sistem değiştirdi ve risk aldı. Soner'in pozisyonu gole çevirsek maç bizim adımıza bitmiş olacaktı. Küçük detaylar maçın sonucunu etkileyebiliyor. 3. golü atabilsek maçı kazanabilirdik. Sonrasında kolay goller yedik. Mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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