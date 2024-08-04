Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Samsun'da Batıpark Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademisi Tesisleri'nde Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor, 75. dakikada Martin Minchev'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol maçın da skoru oldu. - SAMSUN